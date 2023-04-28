21 Nisan itibarıyla benzin grubu için 1 lira 21 kuruş ve motorine ise 91 kuruşluk bir indirim yapıldı.

Bu indirimin ardından geçtiğimiz günlerde motorinin litre fiyatına 47 kuruşluk bir indirim geldi.

90 kuruşluk indirim geliyor

Peş peşe gelen indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Benzinde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 90 kuruşluk bir indirim yapılacak.

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Motorin ile LPG'de herhangi bir indirim beklenmiyor.

Depoyu fulleyenler 54 lira ucuza dolduracak

Gelen zammın ardından pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 20 lira 35 kuruş, Ankara'da 20 lira 70 kuruş ve İzmir'de ise 20 lira 66 kuruştan satılacak.

Son olarak indirimden önce 60 litrelik bir aracın deposu 1276 TL'ye doldurulurken indirimin ardından bu fiyat 1222 TL'ye düşecek.

Yani 54 liralık bir fark vatandaşın cebine yansıyacak.

Araç sahiplerini sevindiren gelişme: Benzine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Öte yandan Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.