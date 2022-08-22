Araç sahiplerini sarsacak haber! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor
Dolar kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzine zam beklentisi oluştu. Benzine bu gece yarısından itibaren 81 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzin grubuna 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilecek
Son fiyatlar
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.34 TL'den satılıyor.