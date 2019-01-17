Araç sahiplerine 'radar' müjdesi! Artık önceden öğreneceksiniz

Türkiye'de bazen radara girildiğini eve gelen cezadan anlayan araç sahipleri, Google Haritalar ile radarlardan önceden haberdar olacak.

Şu anda test aşamasında olan Google Haritalar'ın yeni özelliği bazı bölgelerde kullanıma sunuldu. Google Haritalar'ın içerisinde yer alan uyarıcı sembollerle, sürüş sırasında hangi yollarda radar olduğunu görebileceksiniz.

Google ayrıca, araç kullanırken sürekli telefona bakılmaması için de sizlere sesli uyarı hizmetiyle bilgi aktarabilecek. Bu özelliğin yakında tüm Android kullanıcıları için gelmesi bekleniyor.

Şu anda test aşamasında olan ve bazı bölgelerde yukarıda bulunan görseldeki gibi kullanıma sunulan bu özelliğin, ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı henüz bilinmiyor.