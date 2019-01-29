Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor Ardı arkası gelmeyen zamların ardından araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 17-15 kuruş arasında bir indirim yapılacak.

Araç sahiplerine gelen zamlardan sonra indirim müjdesi geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinde 17-15 kuruş arası indirim bekleniyor. Dolar kurunun düşmesiyle birlikte birlikte LPG'deki 5 kuruşluk indirimin ardından benzin fiyatlarına da indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinde 17-15 kuruş arası indirim bekleniyor. Benzin ve mazot eşitlenecek Benzin litresi İstanbul'da 6.20 TL'den pompaya yansıtılıyor. İndirim sonrası litre fiyatının en az 6.05 TL'ye kadar düşmesi beklenirken mazot ve benzin fiyatları neredeyse birbirine eşit durumuna gelecek. Mazotun istanbul'da güncel litre fiyatı 6.05 TL'den satılıyor.

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