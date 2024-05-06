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Ekonomi Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine büyük indirim
Ekonomi

Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine büyük indirim

Yeniakit Publisher
2024-05-06 11:47:00 -
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine büyük indirim

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre benzin ve motorin grubuna salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,5 liralık indirim bekleniyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bu nedenle brent petrol fiyatları bir iniyor, bir çıkıyor.

Yaşanan hareketlilik ise direkt olarak akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Sürücüler ise fiyatları yakından takip ediyor.

İndirim yolda

Son olarak sektör temsilcilerinden, sürücüleri sevindiren haber geldi.

Benzin ve motorine indirim

Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1,5 TL civarında indirim bekleniyor.

Güncel fiyatlar

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.3 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.93 liradan satılıyor.

Türkiye'de günlük ortalama benzin ve motorin satışı

Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı yaklaşık 19,7 milyon litre, motorin satışı ise yaklaşık 51,8 milyon litre seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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