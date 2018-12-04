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Araç sahiplerine müjde! 8 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgilere göre; motorinin litre fiyatına getirilen 8 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren geçerli olacak.

04 Aralık 2018 Salı 16:25
Araç sahiplerine müjde! 8 kuruş indirim geldi

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruşluk indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim pompa fiyatlarına da ortalama 8 kuruş olarak yansıyacak.

Motorin İstanbul'da 5,90'a düşecek

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,06 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,98 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 5,98 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,06 liradan 5,98 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:25
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. İzmir

YORUM YAZ

  • HalkHalk39 dk önce
    Fransadan ders almış demeki hükümet
  • kamil akkamil ak51 dk önce
    LPG 'yi hala niye indirmezler anlamıyorum.
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