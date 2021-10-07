Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 23 kuruş zam
Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldi. Artış pompa satış fiyatına yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 23 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.
Motorinin litresi kaç lira olacak?
Fiyat artışının ardından İstanbul'da ortalama 7,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,53 lira olacak. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 7,39 liradan 7,62 liraya çıkacak.