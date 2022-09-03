  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Asıl mesele ne S-400 ne F-35" deyip açıkladı: Birileri Türkiye'nin bunu yapmasını istemiyor

Dolar artınca akın ediyorlardı! Bulgarlar Edirne'de bu kez şoku yaşadı

'Hak, hukuk, adalet' diyenlerin altından çek, rüşvet, dalalet çıktı! CHP’li Maltepe Belediyesinde rüşvet trafiği tapelerde!

AK Parti'den erken seçim açıklaması

'Şakkadanak dolar satarım' diyen Necmettin Batırel'den yeni çıkış: Beyler görün artık

HDP'li Semra Güzel böyle yakalandı

Müslümanlara müjde, kafirlere kötü haber... Çataklı: ‘Son teröristleri kovalıyoruz’

Türk SİHA'ları Yunanistan'ın ayarlarını fena bozdu

Türkiye'nin konuştuğu Ünsal Ban'ın ifadesi ortaya çıktı! Sözleri "Yok artık" dedirtti

"Bayraktar TB2 SİHA" tarafından imha edilen araçlar ortaya çıktı
Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber! İndirim kısa sürdü, akaryakıta zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! İndirim kısa sürdü, akaryakıta zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki indirim kısa sürdü. Salı gecesinden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 13:50:00 -
Araç sahiplerine kötü haber! İndirim kısa sürdü, akaryakıta zam geliyor

Akaryakıtta güncel fiyatları değiştiren bir gelişme daha yaşandı. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı bugün indirim görmüştü fakat yeniden zam geliyor.. Benzin fiyatı ile motorin fiyatı yeniden değişiyor.

Akaryakıtta güncel fiyatları değiştiren gelişmeler devam ediyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki dalgalanmalardan da etkilenen akaryakıt fiyatları zam veya indirim ile değişiyor. 3 Eylül 2022 gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı ile motorin fiyatı tarafından büyük indirim olmuştu.

Benzin fiyatı 1 lira 51 kuruş indirim görürken motorin fiyatı ise 2 lira 41 kuruş indirim görmüştü. Bu indirim gelişmesi sonrası akaryakıtta 3 Eylül güncel fiyatları değişmişti.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen son bilgiye göre, benzin fiyatı ve motorin fiyatı için bu kez zam geliyor.

5 Eylül 2022 Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı tarafında 56 kuruş zam beklenirken motorin fiyatı tarafında ise 69 kuruş zam bekleniyor.

Piyasadaki hareketliliğe bağlı olarak değerler ve zam/indirim durumu değişebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tercümesi

Savunuyoruz ama artık biz bile Reis'in ne yapacağını kestiremiyoruz.

BRENT PETROL 5 DOLAR DÜŞTÜĞÜ HALDE İNDİRİM YAPMAYANLAR 1$ BİLE ARTMADIĞI HALDE HEMEN ZAM UYGULADILAR

DEVLET ADINA GÖREV YAPAN EPDK ÜYELERİ UYUYOR MU? NEDEN görevlerinin gereğini yerine getirmiyorlar. HER ŞEYE, HER YERE TAYYİP ERDOĞAN NASIL YETİŞSİN. RUS GAZINI İTHAL EDEN TÜPRAŞ GEÇEN HABERLERE YANSIDIĞI GİBİ YÜZDE 1.100 ORANINDA KAR ELDE ETMEKTEDİR, buna devlet ve devlet adına görev yapan üyeler, kurullar neden tepki vermiyor. MUŞLUADAM
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23