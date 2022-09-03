Araç sahiplerine kötü haber! İndirim kısa sürdü, akaryakıta zam geliyor

Akaryakıtta güncel fiyatları değiştiren bir gelişme daha yaşandı. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı bugün indirim görmüştü fakat yeniden zam geliyor.. Benzin fiyatı ile motorin fiyatı yeniden değişiyor.

Akaryakıtta güncel fiyatları değiştiren gelişmeler devam ediyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki dalgalanmalardan da etkilenen akaryakıt fiyatları zam veya indirim ile değişiyor. 3 Eylül 2022 gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı ile motorin fiyatı tarafından büyük indirim olmuştu.

Benzin fiyatı 1 lira 51 kuruş indirim görürken motorin fiyatı ise 2 lira 41 kuruş indirim görmüştü. Bu indirim gelişmesi sonrası akaryakıtta 3 Eylül güncel fiyatları değişmişti.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen son bilgiye göre, benzin fiyatı ve motorin fiyatı için bu kez zam geliyor.

5 Eylül 2022 Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı tarafında 56 kuruş zam beklenirken motorin fiyatı tarafında ise 69 kuruş zam bekleniyor.

Piyasadaki hareketliliğe bağlı olarak değerler ve zam/indirim durumu değişebilir.