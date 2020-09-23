Araç sahiplerine indirim müjdesi
5 gün önce 25 kuruş zam gelen motorinin litre fiyatına bu kez de 11 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek indirim açıklaması Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) geldi.
Açıklamaya göre; 5 gün önce 25 kuruş zam gelen motorinin litre fiyatına bu kez de 11 kuruş indirim geldi.
EPGİS'in duyurduğu indirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
11 kuruşluk indirim sonrası İstanbul'da 5,98'e satılan motorinin litresi 5,87'ye düşecek.
Ankara 6,09'dan 5,98'e gerileyen motorin İzmir'de ise 6,11'den 6,00'a inecek.