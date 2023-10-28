Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor
Son olarak 17 Ekim'de gelen 2 lira 23 kuruş zamla litresi 40 lirayı aşan motorinde indirim bekleniyor. Araç sahipleri dikkat! Depoyu doldurmadan biraz bekleyin. Yeni haftada indirimin yansıması bekleniyor.
Motorine gelecek hafta indirim yapılacak. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorine pazartesiyi salıya bağlayan gece 1,57 TL’lik indirim bekleniyor.
Pazartesi gecesi yapılacak indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 38 TL'ye, Ankara'da 38,6 TL'ye, İzmir'de 38.77 TL'ye gerileyecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 35,1 TL, Ankara'da 35,74 TL, İzmir'de 35,91 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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