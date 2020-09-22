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Ekonomi Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor

Alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruş indirim bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:30:00 -
Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor

Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 4'e yakın düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. İç piyasada kullanılan akaryakıt ürünlerine indirim geleceği belirtildi.

19 kuruş indirim

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim bekleniyor.
İndirim gelmesi durumunda Ankara’da ortalama 6,93 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,84 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,88 liradan 6,69 liraya, İzmir’de 6,95 liradan 6,76 liraya inecek.

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