  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Araç sahiplerine güzel haber! Benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! Benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 18:15:00 -
Araç sahiplerine güzel haber! Benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı.

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,18 liradan 7,11 liraya, Ankara'da 7,28 liradan 7,21 liraya, İzmir'de ise 7,34 liradan 7,27 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katili andılar! O partiye 'Yazıklar olsun'
Gündem

Katili andılar! O partiye 'Yazıklar olsun'

Gazeteci İsmail Kılıçarslan bugün kaleme aldığı 'Yazıklar olsun' başlıklı yazısında İran'ı, İran'ın ABD tarafından öldürülen komutanı Kasım ..
Yakınları bile ondan korkup kaçıyor
Gündem

Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Mersin'de 25 yıldır gassal olarak görev yapan Emine Bozkurt'un yaptığı işi duyanlar şaşkına dönüyor.
İstanbul'a kar geliyor! Prof. Dr. Hüseyin Toros tarih verip 'hazır olun' uyarısı yaptı
Aktüel

İstanbul'a kar geliyor! Prof. Dr. Hüseyin Toros tarih verip 'hazır olun' uyarısı yaptı

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, ülkemizin yağış sistemi altına girdiğini açıkla..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay