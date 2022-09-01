Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta indirim

Benzin ve motorine gelen fiyat değişikliklerinin ardından akaryakıt kalemlerinden LPG'de (Otogaz) fiyatlar değişecek. Uzun bir aranın ardından LPG'de indirim beklentisi oluştu.

Akaryakıt kalemlerinden motorine zam üstüne zam gelirken, benzin fiyatına indirim gelmişti. 11 Ağustos’tan bu yana 5. kez zam yapılan motorin fiyatı 27 TL'ye çıkarken, benzin fiyatı 1 lira 04 kuruş indirimin ardından 20 TL seviyesine gerilemişti.

Benzin ve motorin arasındaki fark 7 TL ile tarihi bir seviyeye çıkarken, son olarak Temmuz ayı sonunda 30 kuruş zamlanan LPG'ye (Otogaz) indirim yolu gözüktü.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre uluslararası fiyatının tonda 29,1 dolar düşmesiyle birlikte LPG'de 40-42 kuruş aralığında indirim yapılacak.

AZE Haber Ajansının haberine göre pazartesiyi salıya bağlayan gece gelmesi beklenen indirim için sektör kaynakları, "Net tutar, yarın akşam (cuma) doların kapanış kuruna göre belli olacak. Dolar kuru, 18 TL 20 kuruş düzeyini korursa pazartesi gece yarısı LPG'ye (Otogaz) 42 kuruş indirim gündeme gelecek" ifadelerini kullandı.