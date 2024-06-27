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Otomotiv Araç alacaklara duyuru: 1 ocak 2025'e uzatıldı
Otomotiv

Araç alacaklara duyuru: 1 ocak 2025'e uzatıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-27 09:38:00 - 2024-06-27 09:43:32
Araç alacaklara duyuru: 1 ocak 2025'e uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, otomotivde "ilan kısıtlaması" ve "6 ay-6 bin kilometre" uygulamarının 1 ocak 2025'e uzatıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, "otomotiv ticaretinde 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması" düzenlemelerinin 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı ayrıca bugüne kadar 6 ay - 6 bin km. düzenlemesi kapsamında, otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Ticaret Bakanlığımız, otomotiv piyasasında önceki yıl ve geçen yıl yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk faaliyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.


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DAHA ÖNCE TEMMUZ'DA HAYATA GEÇİRİLMİŞTİ

Bu kapsamda, “pazarlama ve satış kısıtlaması” ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili satıcılar ve bireyseller tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılamayacağına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilmişti.

Aynı şekilde, “ilan kısıtlaması” ile güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla ikinci el satışta pazarlanmasının da 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılamayacağı belirlenmişti.

"FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLECEK"

Bu çerçevede, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay - 6 bin km. düzenlemesine aykırı satışlarının Noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz bu düzenlemeler ile hem tüketiciler lehine fiyat istikrarını sağlamak, hem de sektör yetkilileri için adil ve dengeli bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülecek ve gerek görülmesi halinde ilave tedbirler alınacaktır."

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