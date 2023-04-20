Araç sahipleri: MTV fiyatlarına ilişkin açıklama yapıldı! Son sonucu belli oldu! İşte son durum

Türkiye'de araç sahipleri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksitte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini yapmak zorundadırlar. MTV ödeme miktarları aracın özelliklerine göre değişmektedir. Ocak ve Temmuz ayında ödeme yapmayanların araç muayenesi yapmaları konusunda endişeleri nedeniyle açıklama yapıldı.

Konu hakkında TÜVTÜRK internet sayfası üzerinden bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, ayın son gününe kadar ödenebilmektedir. Bahsi geçen aylarda, ayın son gününden önce yapılan araç muayene işlemlerinde Motorlu Taşıtlar Vergisi borç olarak görünmez ve araç muayenesi için engel teşkil etmez. Bu durum sadece Ocak ve Temmuz aylarında yapılan muayeneler için geçerlidir.

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