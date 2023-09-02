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Ekonomi Araç sahipleri kuyruğa girmişti! LPG'ye kallavi zam! Hem de öyle böyle değil
Ekonomi

Araç sahipleri kuyruğa girmişti! LPG'ye kallavi zam! Hem de öyle böyle değil

Yeniakit Publisher
2023-09-02 12:52:00 -
Araç sahipleri kuyruğa girmişti! LPG'ye kallavi zam! Hem de öyle böyle değil

Benzin ve dizel fiyatları artınca LPG vatandaşa adeta can simidi olmuştu ama ona da zam geliyor. Şimdiden tarih verildi.

Benzine gelen indirime sevinemeden, LPG'ye zammın yolda olduğu öğrenildi. Sektör yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, LPG'ye 5 Eylül Salı gününden geçerli olmak üzere 1 lira 50 kuruş zam yapılacak.

Salı gününe kadar depoyu doldurun

TGRT'nin haberine göre; zam sonrası LPG İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 17 lira 88 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 17 lira 43 kuruşa, Ankara'da 17 lira 79 kuruşa, İzmir'de 17 lira 50 kuruşa satılacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

LPG İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 16 lira 38 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 15 lira 93 kuruşa, Ankara'da 16 lira 29 kuruşa, İzmir'de 16 liraya satılıyor.

 
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