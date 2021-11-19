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Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt sektörü kaynakları, benzinde cumartesi gününden geçerli olmak üzere yeni bir zam beklentisi olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 10:03:00 - 2021-11-19 10:09:19
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Dolar/TL'deki yükseliş akaryakıt fiyatlarında baskı yaratırken, sektör yeni zam bekliyor.

Sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre, uluslararası fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı takdirde, 20 Kasım Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 52 kuruş, motorin gurubunda 50 kuruş fiyat artışları bekleniyor.

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