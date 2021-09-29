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Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litresine 29 kuruşluk zam yapılacağını duyurdu. Zam, pompaya yansımayacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 17:24:00 -
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

EPGİS, benzinin litresine yapılacak 29 kuruşluk zammın pompa fiyatlarına yansımayacağını bildirdi.

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 29 kuruş zam geldi.

Yapılan zam, ÖTV’den karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. Uzmanlar, benzin fiyatları üzerindeki fiyat artışının dolar kurunun yükselmesinden kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın Twitter hesabından yaptığı açıklama: “Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 29 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.” denildi.

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