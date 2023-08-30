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Otomotiv Araç sahipleri dikkat: Yeni Volkswagen Passat için tarih verildi! ! Resmen 31 Ağustos'ta tanıtılacak, İşte detaylar
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat: Yeni Volkswagen Passat için tarih verildi! ! Resmen 31 Ağustos'ta tanıtılacak, İşte detaylar

Yeniakit Publisher
2023-08-30 21:35:00 -
Araç sahipleri dikkat: Yeni Volkswagen Passat için tarih verildi! ! Resmen 31 Ağustos'ta tanıtılacak, İşte detaylar

Almanya'da bu marka aracın dünya prömiyeri 31 Ağustos tarihinde yapacak. Daha önce de bilindiği gibi otomobil sadece station wagon (Variant) gövde tipiyle gelecek! İşte detay

Volkswagen yeni nesil Passat'ın tanıtım tarihini açıkladı. Alman otomobil devi sadece station wagon gövde tipiyle yoluna devam edecek aracı bu ayın son gününde gözler önüne çıkaracak.
Merakla beklenen yeni nesil Volkswagen Passat'ın tanıtılacağı tarih belli oldu. Alman marka aracın dünya prömiyeri 31 Ağustos tarihinde yapacak. Daha önce de bilindiği gibi otomobil sadece station wagon (Variant) gövde tipiyle satışa sunulacak ve boyutları eski modele göre büyüyecek.

Gelen bilgiler üretimin Almanya'dan Slovakya'ya taşındığı yönünde. Modelin yeni donanımları arasında, yolu 500 metreye kadar aydınlatabilen isteğe bağlı Matrix LED farlar yer alacak. Ancak yeni Passat'ta makyajlı Touareg'in daha gelişmiş HD matrix teknolojisini görmeyeceğiz

Yeni Volkswagen Passat nasıl olacak?

Tamamen yenilenen iç mekanda neredeyse hiç fiziksel tuş yok. Orta konsolda, donanım seviyesine bağlı olarak 12.9 veya 15 inçlik bir medya ekranı yer alacak. Altında klima kontrolü için küçük bir dokunmatik panel göreceğiz. Standart donanımda 10.3 inçlik dijital gösterge paneli yer alırken, opsiyonel olarak baş üstü gösterge ekranı (head-up display) da sunulacak.
Yeni Volkswagen Passat'ın kaputunun altında benzinli ve turbo dizel motorlar görev yapacak ancak hepsinin elektrik destekli olacağını belirtelim. Bunlar mikro hibrit eklemelerden, otomobili şarj edilebilir hibrit araca dönüştüren daha kapsamlı bileşenlere kadar uzanacak. Volkswagen Passat Variant'ın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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