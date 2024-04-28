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Otomotiv Araç sahipleri dikkat! Volkswagen yeni konsept aracını tanıttı: Kimse böyle beklemiyordu! Piyasayı altüst edecek
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! Volkswagen yeni konsept aracını tanıttı: Kimse böyle beklemiyordu! Piyasayı altüst edecek

Yeniakit Publisher
2024-04-28 21:05:00 - 2024-04-28 21:11:20
Araç sahipleri dikkat! Volkswagen yeni konsept aracını tanıttı: Kimse böyle beklemiyordu! Piyasayı altüst edecek

Volkswagen, 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Çin pazarı için özel olarak tasarlanmış yeni bir konsept aracını tanıttı. ID.Code adını taşıyan bu tamamen elektrikli araç, gelecekte Çin'de satılacak elektrikli modellerin bir ön gösterimi olacak.

Teknolojik Harikalarla Dolu Tasarım

Dışarıdan bakıldığında sıradan görünse de, ID.Code benzersiz teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Önde ve arkada ışıklandırılmış logonun LED ışık imzası, göz alıcı bir görünüm sunarken asıl yenilik bu ışıklandırmanın altında yatan teknolojide yatıyor.

967 adet LED içeren "3D Eyes" teknolojisi, sürücü ve diğer araçlarla etkileşime geçebilme yeteneğiyle öne çıkıyor, hatta emoji kullanarak teşekkür edebiliyor.

İç Mekanda İnovasyon ve Konfor

Dış tasarımı sıradan gibi görünse de, bu coupe SUV'un iç mekanı tamamen farklı bir konsepte sahip. Ön koltuklar 180 derece dönebildiği için dördüncü seviye otonom sürüş sırasında arka koltuktaki yolcularla sohbet edilebiliyor.

Gelişmiş Teknoloji Entegrasyonu

Dijital aynalar ve ortada dikey konumlandırılmış bir ekranın yanı sıra kavisli ekranla donatılan ID.Code, sürücüye yenilikçi ve ileri teknoloji odaklı bir sürüş deneyimi sunuyor.

Volkswagen'in Çin Pazarı Vizyonu

Çin pazarına yönelik yeni alt markası ID.UX'i kurarak, Volkswagen 2030 yılına kadar beş yeni model piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu stratejik hamle, markanın hızla değişen otomotiv sektöründe yenilik ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını vurguluyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özetle, Volkswagen'in ID.Code modeli, geleceğin tasarım anlayışını, ileri teknolojisini ve konfor odaklı iç mekan özelliklerini bir araya getirerek, seçkin Çin pazarının tercih ve ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiş bir araç olarak öne çıkıyor.

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