Araç sahipleri dikkat! Türkiye'de tercih edilen akaryakıt türleri... Hibrit, elektrik, dizel, benzin hangisi?

Türkiye, 2023’tekine benzer şekilde 2024’te de otomobil satışlarına rekor üstüne rekor kırıyordu. Öyle ki birkaç gün önce paylaşılan verilerde, şubat ayında 105 bin 990 adet otomobil ve hafif ticari araç satışının gerçekleştiğini görmüştük. Şimdi ise yakıt tipine göre veriler açıklandı.

EBS Danışmanlık tarafından ODMD verileriyle hazırlanan “Yakıt Tipine Göre Otomobil Pazarı” verilerini paylaştı. Veriler, 2024 yılının ilk iki ayındaki satışları kapsıyor ve en çok tercih edilen motor türlerini gözler önüne seriyor.

Benzinin dominasyonu sürerken hibrit ve elektrikli modellerin popülaritesi artıyor!

Verilere göre şaşırtmayan bir şekilde benzinli yakıta sahip araçlar en üstte. Buna göre ilk iki ayda gerçekleştirilen toplam 146.318 satışın %66,88’ini benzinli araçlar oluşturuyor. Bu da 97.861 adete denk geliyor. Geçen yıl ise aynı dönemde 65.547 benzinli araç satılmış. Satış sayısında ciddi bir artış olsa da pazar payı %68,14’ten %66,88’e gerilemiş.

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İkinci sırada ise %15,80 pazar payı ve 23.111 araç satışı ile hibrit otomobiller var. Hibrit otomobiller bu pay ile %10,87’de kalan dizelin önüne geçmiş. Hibritlerin %58’inin hafif hibrit olduğunu belirtmek gerek. Yani araca tek başına güç sağlamayan, içten yanmalı motora destek veren motor tipi. Bu yüzden bu araçları da benzinlilere dahil etmek çok fark ettirmeyecektir.

Öte yandan elektrikli otomobillerin pazar payının %5,64 olduğu, satış sayısının ise 8.255 olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıla kıyasla elektrikli otomobil satışları ve pazar payında önemli artış var. 2023’ün aynı döneminde 1.922 araç satılırken pazar payı %2’ymiş. Hem hibritte hem de elektriklilerde artış yaşansa da hâlen benzinin tüm pazara hükmettiğini görebiliyoruz. Elektrikli ve hibrit satışlarının toplamı, benzinlilerin %32’sine denk geliyor.

En çok tercih edilen yakıt tipleri