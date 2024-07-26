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Ekonomi Araç sahipleri dikkat! O tarihe kadar ödemeyenler büyük cezalar ile karşı karşıya!
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! O tarihe kadar ödemeyenler büyük cezalar ile karşı karşıya!

Yeniakit Publisher
2024-07-26 10:31:00 -
Araç sahipleri dikkat! O tarihe kadar ödemeyenler büyük cezalar ile karşı karşıya!

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber geldi. 2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemelerinin ne zaman biteceği merak ediliyordu. İşte 2024 MTV 2. taksit son ödeme tarihi...

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber geldi. 2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemelerinin ne zaman biteceği merak ediliyordu. İşte 2024 MTV 2. taksit son ödeme tarihi...

Araç sahipleri, Temmuz ayı MTV son ödeme günü ve MTV nasıl ödenir sorularına yanıt arıyor. Vatandaşlar MTV'nin ikinci taksit ödemelerinin ne zaman sona ereceğini merak konusu haline getirdi. Peki MTV ikinci taksit ödemeleri ne zaman sona eriyor? İşte merak edilenler...

2024 MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

MTV 2024 ödemelerinin 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

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Yorumlar

Mudakkik

Ne bilinmez bir sır!!!

654

bütün dünya kapistalist zalimlerin kölesi kuklası onların truva atı onların verdikleri paralarla iktidar olan bu alçak abd nato işbirlikçisi yönetimi tanımıyoruz
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