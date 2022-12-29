Araç sahipleri dikkat! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar: Bu kurala uymayan para cezası ödeyecek

Resmi Gazete de alınan karar kapsamınca araç sahiplerini ilgilendiren bir haber geldi. Resmi Gazete’de yayınlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ kapsamında araç sahiplerine yönelik olarak 2023 yılında uygulanacak para cezaları belirlendi. Yayınlanan karar kapsamında 2023 yılında egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine uygulanacak para cezaları belli oldu.

Araç sahiplerine yönelik uygulanacak olan para cezaları ile egzoz muayenesi süresi geçen araç sahiplerine uygulanacak parasal ceza sınırı ilan edilmiş oldu. Belirlenen standartlara aykırı emisyona sahip olan motorlu taşıt araç sahipleri için de uygulanacak olan para cezaları belli oldu.

Egzoz Muayenesi Cezası Ne Kadar?

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmama cezası 2023 yılı itibariyle 6 bin 275 TL’ye yükseltildi. Belirlenen para cezası 2022 yılında 2 bin 815 TL olarak uygulanıyordu. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre:

1) Belirlenen Standartlara Aykırı Emisyona Sebep Olan Motorlu Taşıt Sahipleri için 12 bin 557 TL

2) Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine 6 bin 275 TL,

3) Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 25 bin 115 TL,

4) Belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/veya belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere 50 bin 241 TL olarak uygulanacak.(edirnejethaber)

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