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Otomotiv Araç sahipleri dikkat! Kritik gelişme: Güvenlik kameraları yapay zeka ile entegre çalışacak! Flaş paylaşım
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! Kritik gelişme: Güvenlik kameraları yapay zeka ile entegre çalışacak! Flaş paylaşım

Yeniakit Publisher
2024-05-19 18:25:00 - 2024-05-19 18:26:52
Araç sahipleri dikkat! Kritik gelişme: Güvenlik kameraları yapay zeka ile entegre çalışacak! Flaş paylaşım

Subaru Corporation, uyarlanabilir ve gömülü bilişim teknolojileri üreten AMD Şirketiyle EyeSight Sürücü Destek Teknolojisinin stereo kamera algılama işlemesini yapay zeka çıkarımıyla entegre eden bir sistem üzerinde devreler tasarlamak üzere işbirliği yaptığını duyurdu. Flaş gelişme ajanslara düştü!

Bu işbirliği sayesinde Subaru, "2030'da sıfır ölümlü trafik kazası*" hedefine yönelik güvenlik teknolojilerini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Söz konusu işbirliği kapsamında, düşük maliyetle etkili yapay zeka çıkarım performansı ve ultra düşük gecikmeyle işleme elde etme amacıyla yakın zamanda AMD tarafından piyasaya sürülen AMD Versal™AI Edge Series Gen 2 adaptif SoC (System-on-Chip) teknolojisi geliştirilerek optimize edilmiş bir SoC tasarımı için devreler dizayn edilecek. Bu optimize SoC ile, Subaru, yıllar içinde geliştirdiği stereo kameranın algılama ve işleme yeteneklerini daha da geliştirmeyi ve bu yeni teknolojiyi 2020'lerin ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan bir sonraki nesil EyeSight sistemine entegre etmeyi hedefliyor.

Adaptif hız kontrolü, çarpışma önleyici frenleme gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sunan Subaru EyeSight sistemi, Türkiye’de satışa sunulmakta olan tüm Forester ve Crosstrek modellerinde standart donanım olarak sunuluyor.

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