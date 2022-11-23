Araç sahipleri dikkat: Kaza durumunda hangi hallerde araç değer kaybı talebinde bulunabilirsiniz?

Bir aracın orijinal haliyle kaza yaptıktan ya da herhangi bir yeri onarıldıktan sonraki değeri arasındaki eksilme “araç değer kaybı” ismiyle adlandırılıyor. Özellikle sıfır araç sahipleri kusurun büyük oranda karşı tarafta olduğu bir kazaya dahil olduklarında, yaşadıkları değer kaybı yüzünden haksızlığa uğramış hissediyorlar.

Kazada karşı taraftan bir değer kaybı talep edebilmek için karşı tarafın mutlaka belirli bir kusur oranının bulunması gerekiyor. Kazada yüzde 100 kusurlu olanlar değer kaybı talebinde bulunamaz. Karşı tarafın trafik sigortasının olmadığı durumlarda araç değer kaybı, kazada kusurlu olan aracın sahibinden talep edilebilir.

“Karşı tarafın trafik sigortası yoksa kusurlu araç sahibinden talep edilebilir”

Yaşanan trafik kazasında kusuru olmayanlar ya da kısmi kusurlu sürücüler kaza yaptıklarında onarım sonrası araçlarının değeri düştüğü için kendilerini haksızlığa uğramış hissedebiliyor. Böyle bir durumda kalan araç sahipleri araç değer kaybı talebi oluşturabilirler. Araç sahibinin değer kaybı talebi oluşturabilmesi için bazı şartlar gerekiyor. Örneğin kazada karşı taraftan bir değer kaybı talep edebilmek için karşı tarafın mutlaka belirli bir kusur oranı bulunması gerekiyor. Ayrıca değer kaybı talebinde bulunacak kişinin içerisinde bulunduğu kaza minimum iki aracın karıştığı bir kaza olmalı ve kaza anında tutanak tutulmalı. Konuyla ilgili bir diğer önemli nokta ise araç değer kaybı talebini kaza tarihinden itibaren 2 yıllık süre içinde bildirmek gerekiyor. Bu başvuruyu yapabilmeniz için karşı tarafın trafik sigortası olmalı. Eğer karşı tarafın trafik sigortası yoksa araç değer kaybını kusurlu olan aracın sahibinden talep edebilirsiniz. Değer kaybının hesaplanabilmesi için, talebe konu aracın geçmişinde pert kaydı olmamalı. Aynı şekilde hasar gören bir parça daha önce işlem gördüyse de o parça hesaplamada dikkate alınmıyor. Araçta kaza tarihi ile talep tarihi arasında mülkiyet değişikliği olmaması da bu talebi iletirken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta.

Değer kaybında hesaplama nasıl yapılıyor?

Araç değer kaybı aslında kısaca aracın kaza önceki rayiç bedeli ile kaza sonrasındaki rayiç bedeli arasındaki farka verilen isim. Bu değerin hesaplanmasında aracın markası, modeli, kaza anında kaç yaşında olduğu, kaç kilometrede olduğu, hasarın derecesi ve aracın daha önceden bir hasarının olup olmaması etkili.

Araçlarda onarımdan kaynaklı değer kaybının hesaplanması için belirlenmiş bir hesaplama metodu var ve bu formül Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen değer kaybı hesaplama formülü ismiyle adlandırılıyor. Söz konusu formülle subjektif hesaplama veya yorumların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu formüle göre yapılan hesaplamalar kaza yapmış araçlarda oluşan değer kaybını veriyor.

“Ödenen tutarın araçtaki değer kaybını karşılamadığını düşünüyorsanız itiraz edebilirsiniz”

Değer kaybının mağdurun talebi ile olay bazında hesaplanıyor. Hesaplama metoduna göre hesaplanarak oluşan bir değer kaybı var ise sigorta şirketine yapılan başvuru sonucunda bu kayıp mağdur tarafa ödenir. Ödenen tutarın, araçtaki değer kaybını karşılamadığını düşünüyorsanız Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilirsiniz. Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruların bir önceki yıla oranla %120 arttığını ve başvuruların %90’ından fazlasının ise trafik sigortası ile ilgili olduğunu belirtebilirim. Sigorta şirketi ve araç sahibi arasındaki uyuşmazlıklar, sigorta bilir kişilerinin konuya bakmasının etkisi ile Sigorta Tahkim Komisyonu’nda hızlı ve hakkaniyetli şekilde sonuçlanmakta. Komisyonun vereceği karar lehinize sonuçlanmaz ise dava açma hakkınız elbette bulunuyor.