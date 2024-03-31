Araç sahipleri dikkat! Herkes peşinde: BYD markası o elektrikli araç yok satıyor! Kimse beklemiyordu
Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketi rekabetinde Tesla ile kapışan BYD, 7 milyonuncu elektrikli aracını banttan indirdi. BYD'nin NEV satışları: Herkes satın almaya koşa koşa gidiyor.
Son zamanlarda oldukça dikkat çeken otomobil üreticisi BYD, Volkswagen'in 15 yıl süren Çin pazarındaki liderliğine son vermiş ve geçtiğimiz yıl Çin'in en çok satış yapan otomobil markası olmuştu.
2023 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 62 seviyesinde büyüyerek 3 milyondan fazla araç satışı gerçekleştiren BYD, yeni bir rekora imza attı.
7 milyon elektrikli araç üretti
Yeni enerji araçları (NEV'ler) ve güç pillerinin üretiminde dünya lideri olan BYD, 25 Mart'ta 7 milyonuncu aracı olan DENZA N7'yi Çin'deki Jinan fabrikasında banttan indirdi.
BYD, dünya çapında 7 milyon NEV üreten ilk otomobil üreticisi olarak kayıtlara geçti.
2021’in Mayıs ayında 1 milyonuncu yeni enerji aracını üreten BYD, 18 ayda bu rakamı üçe katlamış ve bu tarihten 9 ay sonra 5 milyonuncu elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimini gerçekleştirmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
BYD'nin NEV satışları 2023 yılında 3,02 milyon adede ulaşarak küresel NEV satışlarındaki liderliğini sürdürdü.
Gündem
ABD ülkesi konum olarak Türkiye'yi seçti! LeBailly, Türkiye'ye mesajı verdi... Karar tesadüf değil
Ekonomi
Afrika kıtasının incisi Fildişi Sahili, pirinç satın almak için Türkiye'nin kapısını çaldı! Türk üretici arıyor
Dünya
İki ülke arasında yeni iş birliği imzalandı! Irak Elektrik Bakanlığı 5 yıl satın alacak... Doğalgaz anlaşması yapıldı
Ekonomi
Akaryakıta zam sinyali! Akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG ve brent petrolde flaş değişiklik
Gündem
ABD ülkesi konum olarak Türkiye'yi seçti! LeBailly, Türkiye'ye mesajı verdi... Karar tesadüf değil
Otomotiv
Uzman isim bu sözlerle uyardı: Türkiye'deki arabasını satıp altın, dolar alanlara seslendi! İşte tüm detaylar
{relation id:1841018 slug:'akaryakita-zam-sinyali-akaryakit-fiyatlari-benzin-motorin-lpg-ve-brent-petrolde-flas-degisiklik'}