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Araç sahipleri dikkat! En dolu gün çarşamba

Otopark alışkanlığının incelendiği yeni bir araştırmaya göre, İstanbul’un yol kenarları 1 milyon 348 bin 268 araçlık otopark kapasitesine sahip Kentli sürücülerin yüzde 20’si araçlarını 09.00-11.00 saatleri arasında park ediyor. İstanbul’un otoparklarının en yoğun olduğu gün ise çarşamba

04 Mart 2019 Pazartesi 08:45
Araç sahipleri dikkat! En dolu gün çarşamba

Türkiye trafiğine kayıtlı araç sayısının 18 milyonu aşıyor. Bu araçların 3.2 milyonu İstanbul trafiğine çıkıyor. Kentte bulunan otopark sayısı da birkaç binin üzerinde olduğu ifade ediliyor. İstanbul’un önemli problemlerinden biri olan otoparklarla ilgili Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği’nden Abdullah Demir, yeni bir araştırmaya imza attı. İstanbul’un 8 yıllık otopark verilerini inceleyen Demir, saat, gün, ay, mevsim ve yıllara göre analiz ettiği  “İstanbul’da Yol Kenarı Parklarda Kullanıcı Alışkanlıklarının İncelenmesi” başlıklı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 

Pik saat 14.00-15.00

Araştırma sonuçlarına göre, sürücülerin yüzde 20’si araçlarını saat 09.00 ile 11.00 arasında park ediyor. Otoparklarda en yüksek işlem yani doluluğun en yüksek olduğu gün çarşamba. En az işlem olan, en uzun ortalama park etme süresi ise tatil günü olan pazar. Yıllar geçtikçe araçların otoparkta kalma süresi 2 saate çıktığı İstanbul’un Avrupa yakasında 14.00-15.00 saat arasında otoparklarda doluluk oranı yüzde 86’a çıkıyor. İSPARK yol kenarı otoparklara en yoğun giriş yüzde 14 ile sabah saat 09.00 ile 10.00 arasında olurken, toplam girişin yüzde 35’lik dilimi ise 09.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

Pazar günleri diğer günlere göre 20 dakika daha uzun parklama yapılıyor. Sürücülerin yüzde 31.5’i cumartesi, yüzde 22’si pazartesi, yüzde 20.3’ü pazar ve yüzde 19.4’ü cuma günü park yeri bulmakta güçlük çekiyor. İstanbul’da en az park etme süresi ise Ocak 2015’te ortalama 116 dakika ile olduğu belirtiliyor. 

Kurtarıcı yol kenarları

Araştırma sonuçlarına göre, İstanbul’da yol kenarında 1 milyon 348 bin 268 araçlık otopark kapasitesi bulunuyor. Bunun yüzde 59’u olan 803 bin 688 araçlık alan Avrupa yakasında, 544 bin 580 araçlık yüzde 41’lik bölümü ise Anadolu yakasında yer alıyor. Kentte toplam 24 bin 859 kilometre yol ağının 8 bin 475 kilometresi üzerinde parklama yapılıyor.

İkinci sıra park sorunu

İkinci sıra ve yolun sol kısmındaki usulsüz parkların trafik akışını olumsuz etkilediğine dikkat çekilen araştırmada, “İkinci sıra parkların önlenmesiyle, gecikmelerde yüzde 33’e ve durma zamanlarında yüzde 47’ye kadar azalma sağlanabilirken, ortalama trafik akış hızlarında yüzde 44’e kadar bir artış elde edilebilmektedir” tespitine de yer verildi. 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 08:58
  1. İstanbul
  2. otopark

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