Araç sahipleri dikkat! Depoları fullemek için bekleyin, akaryakıta indirim gelebilir! Benzin ve motorin fiyatı: Ankara, İzmir...

Benzin ve mazot fiyatı araç sahipleri tarafından günlük olarak takip ediliyor. Artan jeopolitik riskler, küresel ekonomideki haber akışı benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili oluyor. Akaryakıt fiyatları için brent petrol ve dolar kuru belirleyici olmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları ve Fed'in faiz artırımlarında sona gelmesiyle dolar kurunda agresif hareketler son bulunca daha çok BRENT akaryakıt pompa fiyatları üzerinde etkili olmaya başladı.

ARAÇ SAHİPLERİ BRENT PETROL TARAFINDAKİ GELİŞMELERE ODAKLANDI

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları ve Fed'in artık şahin söylemlerden güvercin söylemlere doğru evrilmesi dolar kuru tarafında agresif hareketleri sınırladı. Bununla beraber benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıtta daha çok BRENT etkili olmaya başladı. Araç sahipleri brent petrol tarafındaki gelişmelere odaklandı.

PETROL 5 HAFTANIN DİBİNE YAKIN SEYREDİYOR

21 Ekim tarihinde 94 dolara yakın seyreden Brent petrol gelen haber akışıyla düşüş trendine girdi. Küresel ekonomide özellile ve ABD ile Çin'deki talep endişeleri petrolde düşüşün nedeni oldu. Brent 20-26 Kasım haftasını 80 doların biraz üzerinde kapattı. Brent yeni haftada 80 dolar psikolojik desteğinin altına sarktı. Petrolde 5 haftanın en düşük seviyesi 76,61 dolar düzeyi olarak dikkat çekti.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim politikalarını gözden geçirmek üzere pazar günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak toplantı önce 30 Kasım'a ertelendi, daha sonra fiziki değil, çevrim içi gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu durum, grubun anlaşmazlığa düştüğü; bazı üye ülkelerin üretimlerini artırmak istediğine ilişkin spekülasyonlara yol açtı.

Hamas ve İsrail arasındaki uzlaşmayla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduran, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayan insani ara başladı. Bunun uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin gelişmelerin fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına ilişkin veriler ise fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Piyasalarda yaşanan söz konusu gelişmeler sonrası araç sahipleri 'Benzine zam, indirim var mı, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL' diye merak ederken, OPEC+ bakanlar toplantısının 30 Kasım'a erteleneceği yönündeki açıklama piyasaları şaşırttı.

80 DOLARIN ALTINDA AKARYAKITA İNDİRİM GELEBİLİR

Brent petrolde 80 doların altına doğru düşüşlerin sürmesi durumunda akaryakıtta yeni indirimlerin söz konusu olabileceği ifade edildi.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni zam, indirim haberi bulunmuyor.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni zam, indirim haberi bulunmuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Akaryakıt pompa fiyatları il il ve bayi bayi farklılık gösteriyor. İşte güncel İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatı ve motorin fiyatları:

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 37.57 TL

Ankara 38.16 TL

İzmir 38.33 TL

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul 34.55 TL

Ankara 35.20 TL

İzmir 35.30 TL