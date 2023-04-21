  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Araç sahipleri dikkat! Corolla'ya büyük zam: Toyota Nisan ayının fiyat listesini yayınladı! Yine artacak...
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! Corolla'ya büyük zam: Toyota Nisan ayının fiyat listesini yayınladı! Yine artacak...

Yeniakit Publisher
2023-04-21 18:44:00 - 2023-04-21 18:51:02
Araç sahipleri dikkat! Corolla'ya büyük zam: Toyota Nisan ayının fiyat listesini yayınladı! Yine artacak...

Otomotiv devi Toyota otomobillerinde zam yaptı. Zam oranı otomobilseverlerin dikkatinde kaçmadı. Piyasa önderleri tekrar zam gelecek uyarısında bulundular. Elinizi çabuk tutun! İşte güncel zamlı fiyat listesi...

Corolla'ya büyük zam. Toyota Nisan ayının fiyat listesini yayınladı
Toyota otomobillerinde zam yaptı. Zam oranı otomobilseverlerin dikkatinde kaçmadı. İşte güncel zamlı fiyat listesi...

Toyota Corolla'nın başlangıç paketi 1.5 Vision şubat ayında 706 bin 900 TL, mart ayında 709 bin 100 TL olarak listeleniyordu.

Nisan ayında Toyota Corolla fiyatları 723 bin 250 TL'den başlıyor. 1.5 Passion X-Pack Multidrive S mart ayında ise 989 bin 700 TL olarak listelenmişti. Nisan ayında ise fiyat 1 milyon 9 bin 550 lira.

t.png

gh.png
ÖNE ÇIKAN VİDEO


İlginizi çekebilir→ Arjantin battı batacak! Para piyasaları: Oranı ilk kez 300 baz puan yükseltildi! Merkez bankası gelişmesini duyurdu→ TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23