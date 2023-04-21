Araç sahipleri dikkat! Corolla'ya büyük zam: Toyota Nisan ayının fiyat listesini yayınladı! Yine artacak...

Corolla'ya büyük zam. Toyota Nisan ayının fiyat listesini yayınladı

Toyota otomobillerinde zam yaptı. Zam oranı otomobilseverlerin dikkatinde kaçmadı. İşte güncel zamlı fiyat listesi...

Toyota Corolla'nın başlangıç paketi 1.5 Vision şubat ayında 706 bin 900 TL, mart ayında 709 bin 100 TL olarak listeleniyordu.

Nisan ayında Toyota Corolla fiyatları 723 bin 250 TL'den başlıyor. 1.5 Passion X-Pack Multidrive S mart ayında ise 989 bin 700 TL olarak listelenmişti. Nisan ayında ise fiyat 1 milyon 9 bin 550 lira.



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