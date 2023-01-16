Araç sahipleri dikkat: Citroen, Seat, Volvo, Volkswagen, Peugeot...Sıfır araç, 2. el araç Ocak ayı fiyatları
Araç sahipleri ve araç alacaklar otomobil fiyatları listelerini takip ediyor. En iyi ikinci el otomobiller ise son birkaç yılda kullanılmış araç fiyatlarının fırladığı bir sır değil. Ancak bu, hala 300 bin TL altında alım yapabileceğiniz araçlarda var. Öte yandan ülkemizde otomobil tutkunlarının gözdesi olan Seat, çılgın bir listeyle sektöre geldi. Bu yazımızda, 300 Bin TL altına satılan en iyi İkinci el otomobilleri ve farklı modellerde sıfır araç fiyatlarını sizler için listeledik! İşte 2023 model Seat Leon, Seat Arona, Seat Ateca, Seat Tarraco fiyatlarındaki müthiş liste ve diğer detaylar...
Son birkaç yılda kullanılmış araç fiyatlarının fırladığı bir sır değil. Ancak bu, hala 300 Bin TL altında pek çok iyi alım olmadığı anlamına gelmiyor. 2023 yılına giriş yapmamızla birlikte sıfır otomobil almak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında güncel fiyatlar geliyor.
Geniş hacime, yola daha hakim bir görüşe ve üstün sürüş yeteneğine sahip çok yönlü bir makine arıyorsanız, 300 Bin TL altına satılan en iyi ikinci el otomobillerin yer aldığı liste
Volvo V50 Model 1.6 D Drive
Yıl: 2012
Yakıt: Dizel
Km: +400.000
Fiyat: 270.000 TL
Volkswagen Polo Model 1.4 TDI Trendline
Yıl 2016
Yakıt Dizel
Km: +150.000
Fiyat: 283.500 TL
Toyota Corolla Model 1.33 Life
Yıl: 2017
Yakıt: Benzin
Km: +40.000
Fiyat: 273.000 TL
Subaru Impreza Model 1.5 FWD
Yıl: 2010
Yakıt: Benzin & LPG
Km: +170.000
Fiyat: 284.500 TL
Peugeot 407 Model 1.6 HDi Comfort
Yıl: 2022
Yakıt: Dizel
Km: +260.000
Fiyat: 250.000 TL
Opel Astra Model 1.6 Edition Plus
Yıl: 2018
Yakıt: Benzin & LPG
Km: +380.000
Fiyat: 300.000 TL
Seat olmaz dedi 469 bin liraya satıyor! İşte Ocak ayı fiyatları
Sıfır araç arzının çok az olması ve artan döviz kuru ile birlikte uygun fiyatlı araba bulmak epey güç bir hale geldi. Araç sahibi olmak isteyenler için şubat ayı listesinde en büyük sürpriz Seat'tan geldi.f5habe'in aktardığı haberde ocak ayı fiyatları şu şekilde. Belirtmeliyiz ki Türkiye'nin uygun fiyatlı otomobil segmentinde adından söz ettiren markalardan biri olan Seat, fiyatlarıyla iyi bir tercih olabilir.
Sayfa 5Teknolojik donanımları, zengin motor seçenekleri ve yol tutuş özellikleriyle göz dolduran Seat ailesinde en ucuz model 469.000 TL olarak belirlenmiş.
Seat Ibiza'nın 1.0 Evo 80 HP Style versiyonu Aralık ayında 459.000 TL'den başlarken yeni yılda bu fiyat 469.000 TL'ye yükselmiş durumda.
Seat Arona'nın fiyatı da yeni yılda 705.000 TL'den başlıyor. 1 milyon TL sınırına hızla Seat Leon'da ise 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR versiyonun fiyatı 905.000 TL'ye yükselmiş.
Seat Ibiza fiyat listesi (Ocak 2023)
BIZA 1.0 Evo 80 HP Style
2022 Aralık 459.000 TL
2023 Ocak 469.000 TL
IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
2022 Aralık 629.000 TL
2023 Ocak 639.000 TL
IBIZA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR
2022 Aralık 730.000 TL
2023 Ocak 740.000 TL
Seat Leon fiyat listesi Ocak 2023
LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style
2022 Aralık 795.000 TL
2023 Ocak 805.000 TL
LEON 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR
2022 Aralık 895.000 TL
2023 Ocak 905.000 TL
Seat Arona fiyat listesi (Ocak 2023)
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
2022 Aralık 695.000 TL
2023 Ocak 705.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience
2022 Aralık 745.000 TL
2023 Ocak 755.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR
2022 Aralık 755.000 TL
2023 Ocak 765.000 TL
Seat Ateca fiyat listesi (Ocak 2023)
ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience
2022 Aralık 1.005.000 TL
2023 Ocak 1.020.000 TL
ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR
2022 Aralık 1.030.000 TL
2023 Ocak 1.045.000 TL
Seat Tarraco fiyat listesi (Ocak 2023)
TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xcellence
2022 Aralık 1.210.000 TL
2023 Ocak 1.225.000 TL
TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience
2022 Aralık 1.230.000 TL
2023 Ocak 1.245.000 TL
TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR
2022 Aralık 1.270.000 TL
2023 Ocak 1.285.000 TL
Fransız otomobil üreticisi Citroen, Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4 X'i Türkiye’de satışa sundu. Citroen'in en ucuz elektrikli otomobili Türkiye yollarında Fosil yakıtlı araçların yerini alması beklenen elektrikli otomobillerde her gün yeni bir model ortaya çıkıyor. Citroen Ami isimli ucuz modeli Türkiye'de satışa çıktı. Ülkemizde sıklıkla tercih edilen Citroen Ami modelidir.
Citroen C3 özellikleri ve 2023 fiyat listesi
Citroen C3, ülkemizde iki motorla satışta. İki seçenek de 1.2 PureTech, yani aynı motor hacmiyle sürücü karşısına çıkıyor. Ancak beygir, tork, yakıt tüketimi ve şanzıman gibi konularda birbirinden ayrılıyor. İlk motorda 83 HP beygir ve 118 Nm tork mevcut. 5 ileri manuel şanzımanla gelen motorun ortalama yakıt tüketimi 4,2 litre.
İkinci seçenek, 100 HP güç ve 205 Nm tork üretebiliyor. 6 ileri otomatik şanzımana sahip motorun karma yakıt tüketimi ise 4,8 litre. Aynı zamanda iki motorun da benzinli olduğunu belirtelim.
Otomobil; Feel, Feel Bold ve Shine olmak üzere üç donanım paketiyle geliyor. Giriş seviyesi Feel paketinde Şerit İhlal Uyarı, Hız Limit Panoları Okuma, Sürücü Yorgunluk Uyarı, Hız Sabitleyici ve Hız Sınırlayıcı gibi güvenlik özellikleri bulunuyor. En üst Shine paketinde ise bunlara ek olarak Aktif Güvenlik Fren, Sürücü Dikkat Uyarı, Çarpışma Riski Uyarısı ve Akıllı Far Asistanı gibi donanımlar ekleniyor.
Volkswagen, Renault, Citroen, Dacia, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Peugeot, Opel, Skoda ve Toyota gibi birbirinden değerli otomobil markalarının fiyatlarını daha önce paylaşmıştık. Haberlerimizi göz atabilirisiniz.
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