Araç sahipleri dikkat: Citroen, Seat, Volvo, Volkswagen, Peugeot...Sıfır araç, 2. el araç Ocak ayı fiyatları

Son birkaç yılda kullanılmış araç fiyatlarının fırladığı bir sır değil. Ancak bu, hala 300 Bin TL altında pek çok iyi alım olmadığı anlamına gelmiyor. 2023 yılına giriş yapmamızla birlikte sıfır otomobil almak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında güncel fiyatlar geliyor.

Geniş hacime, yola daha hakim bir görüşe ve üstün sürüş yeteneğine sahip çok yönlü bir makine arıyorsanız, 300 Bin TL altına satılan en iyi ikinci el otomobillerin yer aldığı liste

Volvo V50 Model 1.6 D Drive

Yıl: 2012

Yakıt: Dizel

Km: +400.000

Fiyat: 270.000 TL

Volkswagen Polo Model 1.4 TDI Trendline

Yıl 2016

Yakıt Dizel

Km: +150.000

Fiyat: 283.500 TL

Toyota Corolla Model 1.33 Life

Yıl: 2017

Yakıt: Benzin

Km: +40.000

Fiyat: 273.000 TL

Subaru Impreza Model 1.5 FWD



Yıl: 2010

Yakıt: Benzin & LPG

Km: +170.000

Fiyat: 284.500 TL

Peugeot 407 Model 1.6 HDi Comfort

Yıl: 2022

Yakıt: Dizel

Km: +260.000

Fiyat: 250.000 TL

Opel Astra Model 1.6 Edition Plus

Yıl: 2018

Yakıt: Benzin & LPG

Km: +380.000

Fiyat: 300.000 TL

Seat olmaz dedi 469 bin liraya satıyor! İşte Ocak ayı fiyatları

Sıfır araç arzının çok az olması ve artan döviz kuru ile birlikte uygun fiyatlı araba bulmak epey güç bir hale geldi. Araç sahibi olmak isteyenler için şubat ayı listesinde en büyük sürpriz Seat'tan geldi.f5habe'in aktardığı haberde ocak ayı fiyatları şu şekilde. Belirtmeliyiz ki Türkiye'nin uygun fiyatlı otomobil segmentinde adından söz ettiren markalardan biri olan Seat, fiyatlarıyla iyi bir tercih olabilir.

Sayfa 5Teknolojik donanımları, zengin motor seçenekleri ve yol tutuş özellikleriyle göz dolduran Seat ailesinde en ucuz model 469.000 TL olarak belirlenmiş.

Seat Ibiza'nın 1.0 Evo 80 HP Style versiyonu Aralık ayında 459.000 TL'den başlarken yeni yılda bu fiyat 469.000 TL'ye yükselmiş durumda.

Seat Arona'nın fiyatı da yeni yılda 705.000 TL'den başlıyor. 1 milyon TL sınırına hızla Seat Leon'da ise 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR versiyonun fiyatı 905.000 TL'ye yükselmiş.

Seat Ibiza fiyat listesi (Ocak 2023)

BIZA 1.0 Evo 80 HP Style

2022 Aralık 459.000 TL

2023 Ocak 469.000 TL

IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

2022 Aralık 629.000 TL

2023 Ocak 639.000 TL

IBIZA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR

2022 Aralık 730.000 TL

2023 Ocak 740.000 TL

Seat Leon fiyat listesi Ocak 2023



LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style

2022 Aralık 795.000 TL

2023 Ocak 805.000 TL

LEON 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR

2022 Aralık 895.000 TL

2023 Ocak 905.000 TL

Seat Arona fiyat listesi (Ocak 2023)

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

2022 Aralık 695.000 TL

2023 Ocak 705.000 TL

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience

2022 Aralık 745.000 TL

2023 Ocak 755.000 TL

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR

2022 Aralık 755.000 TL

2023 Ocak 765.000 TL

Seat Ateca fiyat listesi (Ocak 2023)

ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience

2022 Aralık 1.005.000 TL

2023 Ocak 1.020.000 TL

ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR

2022 Aralık 1.030.000 TL

2023 Ocak 1.045.000 TL

Seat Tarraco fiyat listesi (Ocak 2023)

TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xcellence

2022 Aralık 1.210.000 TL

2023 Ocak 1.225.000 TL

TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience

2022 Aralık 1.230.000 TL

2023 Ocak 1.245.000 TL

TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR

2022 Aralık 1.270.000 TL

2023 Ocak 1.285.000 TL

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4 X'i Türkiye’de satışa sundu. Citroen'in en ucuz elektrikli otomobili Türkiye yollarında Fosil yakıtlı araçların yerini alması beklenen elektrikli otomobillerde her gün yeni bir model ortaya çıkıyor. Citroen Ami isimli ucuz modeli Türkiye'de satışa çıktı. Ülkemizde sıklıkla tercih edilen Citroen Ami modelidir.

Citroen C3 özellikleri ve 2023 fiyat listesi

Citroen C3, ülkemizde iki motorla satışta. İki seçenek de 1.2 PureTech, yani aynı motor hacmiyle sürücü karşısına çıkıyor. Ancak beygir, tork, yakıt tüketimi ve şanzıman gibi konularda birbirinden ayrılıyor. İlk motorda 83 HP beygir ve 118 Nm tork mevcut. 5 ileri manuel şanzımanla gelen motorun ortalama yakıt tüketimi 4,2 litre.

İkinci seçenek, 100 HP güç ve 205 Nm tork üretebiliyor. 6 ileri otomatik şanzımana sahip motorun karma yakıt tüketimi ise 4,8 litre. Aynı zamanda iki motorun da benzinli olduğunu belirtelim.

Otomobil; Feel, Feel Bold ve Shine olmak üzere üç donanım paketiyle geliyor. Giriş seviyesi Feel paketinde Şerit İhlal Uyarı, Hız Limit Panoları Okuma, Sürücü Yorgunluk Uyarı, Hız Sabitleyici ve Hız Sınırlayıcı gibi güvenlik özellikleri bulunuyor. En üst Shine paketinde ise bunlara ek olarak Aktif Güvenlik Fren, Sürücü Dikkat Uyarı, Çarpışma Riski Uyarısı ve Akıllı Far Asistanı gibi donanımlar ekleniyor.

Volkswagen, Renault, Citroen, Dacia, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Peugeot, Opel, Skoda ve Toyota gibi birbirinden değerli otomobil markalarının fiyatlarını daha önce paylaşmıştık. Haberlerimizi göz atabilirisiniz.