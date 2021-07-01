  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
DSÖ'den AB’ye uyarı: Avrupa’daki koronavirüs vaka sayıları yeniden artışta
Metin Feyzioğlu duyurdu: Elmalı davasında flaş gelişme
Kayseri'de FETÖ sanığına 1 yıl 13 ay hapis cezası
Dünyada yapılan aşı sayısı belli oldu
Otomotiv Araç sahipleri dikkat! Bugün başladı
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! Bugün başladı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödeme süreci bugün başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 13:39:00 -
Araç sahipleri dikkat! Bugün başladı

Türkiye’de otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri başladı. İlk taksiti Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksiti Temmuz ayında ödenecek. 31 Temmuz 2021 tarihine kadar ödemeler internetten yapılabiliyor.

Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

Yaş, motor hacmi ve değere göre değişiyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde bazı kıstaslar bulunuyor. Öncelikli kıstas aracın 2018 yılı öncesi veya sonrası tescilli olması. 2018 yılı sonrası tescilli olan otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi yüksek çıkıyor.

Bir diğer şart ise motor hacmi. Motor hacmi yükseldikçe Motorlu Taşıtlar Vergisi de artıyor.

Diğer bir kıstas ise otomobilin yaşıyla ilgili. Yeni otomobiller yüksek MTV öderken, yaşı yüksek otomobillerin vergileri düşük çıkıyor.

Otomobilin değeri arttıkça ödenecek vergi de buna bağlı olarak yükseliyor. 56 bin 500 liradan başlayan değer 672 bin 600 liraya kadar ulaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Selim

Vergi vergi. Nefes alsan vergi. Zam zam her bir b.ka zam zama zam. seçim yaklaşıyor..
  • Yanıtla

Kör tuttuğunu

Mesela son dönemde Türkiye'de oynayan kaç futbolcu, kaç lira vergi ödedi?
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay