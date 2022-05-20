Araç sahipleri dikkat! Bu gece benzine indirim geliyor... Miktar belli oldu
Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından benzine indirim gelmesi bekleniyordu. Detaylar belli oldu. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.02 TL indirim geliyor.
Benzine cumartesi gününden geçerli olmak üzere 1,02 TL indirim yapılacağı öğrenildi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
İndirim geliyor
21.05.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Benzine son olarak 19 Mayıs 2022 perşembe günü gece yarısından itibaren 1 lira 3 kuruş zam gelmiş, motorinde fiyat artışına gidilmemişti.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.08 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 23.86 TL'den satılıyor.