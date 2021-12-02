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Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruşluk bir zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:16:00 -
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi

Eşel Mobil sistemi gereği akaryakıt fiyatları için uygulanan ÖTV'den karşılama limitinin dolması ve dolar kurundaki artışın ardından akaryakıt fiyatları 10 TL'ye dayanırken benzine bir zam daha geldi.

Dün benzinin litre fiyatına 58 kuruşluk indirim yapılması sonrası bugün ise 44 kuruşluk zam yapıldı.

Zam oranına ilişkin açıklama yapan EPGİS, ''03 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 44 kuruş, pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' ifadelerine yer verdi.

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