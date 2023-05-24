Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta o tarihte maalesef zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika

Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Peki akaryakıt fiyatları için indirim-zam haberi var mı? Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Motorin , LPG ve benzin fiyatları ne kadar? İşte güncel 23 Mayıs motorin LPG ve benzin fiyatları... İşte il il benzin ve mazot litre fiyatları..

Döviz ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın akaryakıt fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkisi devam ederken akaryakıt fiyatları yeni haftaya da yine, yeniden zamla başlamış ve dün itibariyle ( 23 Mayıs Salı ) geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 77 kuruş zamlanmıştı.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatlarına gelen zamlardan motorin ve LPG fiyatları etkilenmezken araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın açık satıcılara yönelik yayınladığı uyarının ardından OPEC+'ın üretimi azaltma ihtimalini öne sürmesiyle üçüncü seansta 74 doların üzerine yükseldi. haberlisin' in aktardığı haberde: Bu durumun Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansıması bekleniyor. Artan petrol fiyatları, tüketiciyi doğrudan etkileyen akaryakıt fiyatlarının artış gösterebileceği endişelerini beraberinde getiriyor.

Türkiye, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını dışarıdan sağladığından dolayı uluslararası petrol fiyatlarındaki herhangi bir artış doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansırken sektör temsilcileri küresel petrol fiyatlarının yükselmesinin Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında yeni bir zammın habercisi olduğunu belirtti.

Benzin fiyatı için dün 0,77 TL'lik zam gelmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar: Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 19,34 TL

Ankara 19,70 TL

İzmir 19,79 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 20,57 TL

Ankara 20,92 TL

İzmir 20,90 TL

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