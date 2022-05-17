Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta dev indirim geliyor

Petrol piyasası, Şanghay'da karantinaya alınmış alanlar dışında sıfır vaka görülmesinin etkisiyle daha istikrarlı bir görünüm sergiledi.

Petrol piyasasında dünyanın en büyük ithalatçısı Çin'deki gelişmeler etkili olmaya devam ediyor.

Çin'in finans merkezi Şanghay'da vaka sayılarında görülen seyir sonrası kısıtlamaların gevşetileceğine yönelik beklentiler petrolde fiyatlar dört günlük yükselişin ardından istikrarlı bir seyir kazanmasına yol açtı.

ABD ham petrolü 114 doların altını görürken, Brent petrolde işlemler 114 doların biraz üstünde gerçekleşti.

Türkiye'de akaryakıta dün benzin ve LPG'ye gerçekleştirilen zamlardan sonra yeni indirim beklentisi oluştu.

Şanghay'da karantina dışındaki alanlarda yine sıfır vaka görüldü. Şehirde normalleşmeye 1 Haziran'da geçilmesi planlanıyor.

AB'de çatlak

Petrol piyasasının bir süredir dikkat kesildiği AB'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosuyla ilgili de anlaşma çıkmadı.

Üye ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde uzlaşma sağlayamadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısı bitiminde basına yaptığı açıklamalarda, ""Ne yazık ki 6. yaptırım paketini sonuçlandırmak için bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı. Bu konu büyükelçiler seviyesinde görüşülmeye devam edilecek. Petrol yasağı konusunda oy birliği zorluğuyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.