Araç sahipleri dikkat, akaryakıt indirim, zam! Benzine indirim var mı son dakika? Akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?

Benzin ve motorin litre fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrolde yaşanan gerileme sonrası benzin ve motorin grubuna indirim geliyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de petrol talebinin artacağına dair iyimserlik etkili oldu.Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

BENZİN FİYATI İÇİN 0,60 TL İNDİRİM GELİYOR

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için 0,60 TL indirim bekleniyor.

BİR İNDİRİM DE MAZOT FİYATI İÇİN

Motorin fiyatları için de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 0,60 TL indirim yapılması bekleniyor.

Araç sahipleri üst üste yapılan indirim haberlerinde rahat nefes almıştı. Brent petrol düşüş seyrini yukarı yönlü değiştirdi. 76 dolar seviyelerine düşen Brent petrol sabah güne 82,13 dolardan başladı, Saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,70 azalarak 82,12 dolar oldu Yükselişin ardından zam göründü.Son olarak 10 Aralık tarihinde 75 kuruş indirim gelmişti. Benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA ÇİFTE İNDİRİM YAPILMIŞTI!

Benzin fiyatlarına 10 Aralık 2022 itibarıyla 75 kuruş indirim yapıldı.

8 Aralık Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1.88 TL, benzin grubunda ise 2.13 liralık indirim geldi. İndirim sonrasında benzin 20 liranın altına indi.

6 Aralık 2022 Salı gününden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim geldi.

İNDİRİMLER PEŞ PEŞE GELDİ

Motorin litre fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 TL, 17 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 77 kuruş indirim gelmişti. 19 Kasım Cumartesi benzin fiyatı için 75 kuruş daha bir indirim uygulanmıştı. 23 Kasım gecesi 1,16 kuruş indirim benzin fiyatlarına yansımıştı. 24 Kasım gece yarısından itibaren 47 kuruşluk indirim fiyatlara yansıdı.

29 Kasımdan itibaren benzine 82 kuruşluk indirim gelmişti. 1 Aralık’ta motorine 58 kuruş indirim geldi. 3 Aralık'ta motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi.

27 Ocak cuma gününden itibaren benzin ve motorine 60'ar kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 15 ARALIK 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 17.43 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 17.42TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,83 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 17.63 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 21.27 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 17.61 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 21.35 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL