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Ekonomi Araç sahipleri bu tarihe dikkat! Akaryakıta indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri bu tarihe dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor. 3 Aralık'ta motorine gelen 1 lira 16 kuruşluk zam sonrası bu gece yarısı 69 kuruş indirim yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 08:32:00 -
Araç sahipleri bu tarihe dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Motorine gelen 1 lira 16 kuruşluk zammın ardından, 6 Aralık günü motorinde 69 kuruşluk indirim yapılacağı öğrenildi.

3 Aralık'ta motorine gelen 1 lira 16 kuruş zammın ardından, indirim haberi de duyuruldu.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek. İndirim pompaya yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

İstanbul

Motorin litresi 23,61

Benzinin litresi 20,19

Ankara

Motorin litresi 23,77

Benzinin litresi 20,37

İzmir

Motorin litresi 23,82

Benzinin litresi 20,37

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