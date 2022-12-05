Araç sahipleri bu tarihe dikkat! Akaryakıta indirim geliyor
Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor. 3 Aralık'ta motorine gelen 1 lira 16 kuruşluk zam sonrası bu gece yarısı 69 kuruş indirim yapılacak.
Motorine gelen 1 lira 16 kuruşluk zammın ardından, 6 Aralık günü motorinde 69 kuruşluk indirim yapılacağı öğrenildi.
3 Aralık'ta motorine gelen 1 lira 16 kuruş zammın ardından, indirim haberi de duyuruldu.
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek. İndirim pompaya yansıyacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
İstanbul
Motorin litresi 23,61
Benzinin litresi 20,19
Ankara
Motorin litresi 23,77
Benzinin litresi 20,37
İzmir
Motorin litresi 23,82
Benzinin litresi 20,37