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Otomotiv Araç sahipleri, artık onay çıktı: Eğer bunlar eksikse trafikten men edilebilirsiniz! Şok olmayın, start verildi
Otomotiv

Araç sahipleri, artık onay çıktı: Eğer bunlar eksikse trafikten men edilebilirsiniz! Şok olmayın, start verildi

Yeniakit Publisher
2023-11-05 21:54:00 - 2023-11-05 21:56:14
Araç sahipleri, artık onay çıktı: Eğer bunlar eksikse trafikten men edilebilirsiniz! Şok olmayın, start verildi

Araçların mekanik durumlarını kontrol etmek için jandarma genel komutanlığı 'teknik denetim ekibi' oluşturdu. Araçların denetimi yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı, ‘teknik denetim ekibi’ ile yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulamanın ilk örneği Antalya’da gerçekleştirildi. Ekip, kente gelen yolcu otobüsü, kamyon ve TIR gibi araçların mekanik aksamlarını kontrol etti ve inceledi.

11 İLDE GÖREV YAPACAKLAR

Bu ekip, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hem trafik kazalarını azaltmak hem de trafik kültürünü geliştirmek için oluşturuldu. Ekip üyeleri aldıkları eğitimin ardından 11 farklı ilde görev almaya başladı.

İlk denetim ise Antalya’da yapıldı. Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki jandarma kontrol noktasında yapılan denetimde ağırlıklı olarak yük taşıyan ağır tonajlı araçlar ve yolcu otobüsleri denetimden geçirildi.

Denetim kapsamında otomobiller de kontrol edildi.

BİRÇOK KRİTERE BAKILIYOR

Özel ekip, durdurdukları araçların şanzıman yağ kaçağı, lastik basıncı, fren yağı ve lastik kanal derinliği, sinyal, far, stop lambası gibi aydınlatma sistemleri, araçtaki yükün cinsi ve silecek suyu gibi birçok kriteri gözden geçiriyor.
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KURALLARA UYANLAR YOLA DEVAM EDİYOR

Kurallara uymayan araçlar ise trafikten men ediliyor. Denetim sırasında kamyonu kontrol edilen ve herhangi bir sorunu olmadığı anlaşılan sürücü Cengiz Göz, bu uygulamanın faydalı olduğunu belirtirken, tüm araçların bu şekilde kontrol edilmesi halinde kusurlu araçların yola çıkamayacağını söyledi.

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