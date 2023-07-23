Altın ve para piyasaları: Haftaya altın için bunları bekleyin! Uzman isimlerden tahmin gündeme oturdu

Altının hafta başında iki ayın en yüksek seviyesine çıkması piyasada sağlam bir yükseliş havası yarattı. Ancak bazı analistler de yatırımcıları önümüzdeki hafta FED konusunda uyarıyor. En son haftalık altın anketi, bireysel yatırımcıların, FED’in gelecek hafta faiz oranlarını 25 baz puan daha artırması neredeyse garanti olsa bile, altın fiyatlarının ons başına 2.000 dolara çarpıcı bir mesafeye geri dönmesini beklediklerini gösteriyor. Bu arada piyasa analistleri de yükselişe geçmekle birlikte daha temkinli halde. İşte detaylar…

İki yönetici, altın için yükseliş bekliyor!

Walsh Trading’de ticari riskten korunma eş direktörü olan Sean Lusk, arz sorunları geniş emtia piyasalarına hakimken FED’in enflasyon baskılarını kontrol edememesi nedeniyle altında yükseliş eğilimini sürdürdüğünü söyledi. Ancak, kısa vadede Fed’le savaşmanın para kazandırmayacağını da sözlerine ekledi. Lusk, “Evet, FED faiz artırımından sonra şahin eğilimini sürdürürse altın fiyatları önümüzdeki hafta 50 dolar düşebilir,” dedi. “Ancak enflasyon konusunda yapabilecekleri çok az şey var. Arz sorunları nedeniyle yukarıdan başka gidecek yeri olmayan bir sürü emtia var. Geniş bir emtia yelpazesinde her türlü kıtlık var. Bu nedenle altının düşüşlerde satın alınmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum,” diye ekledi.

StoneX’te piyasa stratejisti olan James Stanley, altın fiyatlarının önümüzdeki hafta Fed toplantısına kadar yükseleceğini ve ardından tüm bahislerin kapanacağını düşündüğünü söyledi. Stanley, altının 1.950 doların üzerinde tutunma konusundaki etkileyici kabiliyetinin Fed öncesinde ons başına 2.000 doların yeniden test edilmesine yol açabileceğini de sözlerine ekledi. Stanley, “TÜFE iyi bir şekilde ılımlılaştı, ancak çekirdek enflasyon oldukça yapışkan olmaya devam ediyor. Hedefi kaçırma riski çok büyük olabileceğinden buna hafife almaları gerektiğini düşünmüyorum. Bu nedenle, FOMC faiz kararından sonra hafta ortasında tersine dönme olasılığı olduğunu düşünüyorum,” dedi.

Altına yönelik anket nelere işaret etti?

Bu hafta Kitco News Altın Anketi’ne 19 Wall Street analisti katıldı. Beraberlikle sonuçlanan oylamada, hem yükseliş hem de nötr pozisyonlar sekizer oy aldı. Yani toplamda bu seçenekler yüzde 42 oy aldı. Aynı zamanda, üç analist ya da yüzde 16, gelecek hafta için altın konusunda düşüş yönünde görüş bildirdi. Bu arada, online anketlerde 369 oy kullanıldı. Bunlardan 221’i, yani yüzde 60’ı altının önümüzdeki hafta yükseleceğini düşünmekte. 95 kişi ya da yüzde 26’lık bir kesim altının düşeceğini söylerken, 53 kişi ya da yüzde 14’lük bir kesim ise yakın vadede nötr olduğunu belirtti.

Son anket, bireysel yatırımcıların altın fiyatlarının önümüzdeki hafta sonuna kadar ons başına 1.980 dolar civarındaki direnci yeniden test etmesini beklediğini gösteriyor. Altın piyasası bu haftayı nötr bölgede tamamlamayı hedefliyor ve son olarak ons başına 1.965,80 dolar civarında işlem görerek geçen haftaya göre kabaca değişmedi. İleriye bakıldığında, Çarşamba günkü para politikası toplantısı gelecek haftanın en önemli olay riskini temsil ediyor. Piyasalar neredeyse tamamıyla bir faiz artışını fiyatlıyor. Bazı analistler faiz artışının ve şahin tonun ABD dolarını destekleyeceğini ve altın üzerinde baskı oluşturacağını söyledi.

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Yükseliş ivmesi için neler gerekiyor?

TheGoldForecast-com’un kurucusu Gary Wagner’a göre doların bu haftaki gücü, altının herhangi bir çekiş gücü bulmasını en iyi ihtimalle zorlaştırdı. Ayrıca Wagner, “Buna ek olarak, 26 Haziran Çarşamba günü yapılacak FOMC toplantısında yüzde 0,25’lik bir faiz artırımı yapılacağı neredeyse kesin. Doların güçlenmeye devam etmesi ve faiz artırımının bir araya gelmesi altın için yükseliş anlamına gelmeyecektir,” diyor. Sarı metal önümüzdeki hafta bazı temel risklerle karşı karşıya olsa da, bazı analistler ons başına 1.950 doların üzerinde bazı kritik teknik destekleri tutmayı başardığı için altın üzerinde yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Moor Analytics’in yaratıcısı Michael Moor, fiyatlar ons başına 1.964,40 doların üzerinde tutundukça kıymetli metalin yükseliş ivmesi kazanabileceğini söyledi. Moor, “Şu anda ya 2.102,2 dolardan aşağı yönlü harekete karşı bir yükseliş düzeltmesindeyiz ya da yeni bir boğa yapısındayız. Eğer bir düzeltme söz konusuysa, 1.998,6-2.001,4, 2.019,2-252 ve daha yüksek seviyelerdeki olası tükenme alanlarının farkında olacağım. Eğer bir düzeltme değilse, bunlar hala geçici direnç olarak kalabilir,” dedi.

Kritik seviyeler hangileri?

Diğer yandan analist Christopher Lewis de düşüncelerini paylaştı. Lewis, altının şu anda oldukça dalgalı olduğunu ve uzun vadeli bir pozisyon için tutunmanın zor olduğunu düşünmekte. Analiste göre, bu nedenle pozisyon büyüklüğünüzü makul tutmanız gerekir. ABD doları, avro ve diğer büyük para birimleri karşısındaki dalgalanmalara karşı son derece hassas olacağından, faiz oranı farkı bu piyasada ne olacağının ana belirleyicisi olmaya devam edecektir. ABD doları düştükçe, bu altın piyasasına yardımcı oluyor. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde dolar alımını göstermek için önemli miktarda güç gördük.

kriptokoin'e göre: Analiste göre her şey eşit olduğunda, çok sayıda ileri-geri menzile bağlı ticaret bekliyor.vBu nedenle piyasanın daha çok kısa vadeli menzile bağlı bir fırsat göstermesi çok muhtemeldir. Bu nedenle uzun vadeli traderların pozisyon boyutlandırmalarında çok dikkatli olmaları gerekecektir. Bununla birlikte, haftalık mum çubuğunun üst kısmının kırılması çok güçlü bir yükseliş işareti olacak ve yatırımcıların biraz daha agresif olmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, kısa bir süre önce 2.100 dolar seviyelerinde uzunca bir süre tutunan bir zirve yaptığımızı da belirtmek gerekir.

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