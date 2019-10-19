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Araç sahibini şaşırtan not: İntikam yeni başladı

Tekirdağ'da bir araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilirken, otomobile yakın kaldırım üzerine yazılan 'intikam yeni başladı' notu araç sahibini şaşırttı. Araç sahibi asgari ücretle çalıştığını belirterek, "Bugüne kadar kimseye kötülüğüm olmadı. Kime ne zararı dokunmuş hayret ediyorum” dedi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 08:31
Araç sahibini şaşırtan not: İntikam yeni başladı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verilen bir otomobile yakın yaya kaldırımına sprey boya ile yazılan ‘intikam yeni başladı’ notu araç sahibini şaşırttı. Araç sahibi ise hiç kimseyle sorun yaşamadığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde Gökhan Urtekin’e ait park halindeki otomobile, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Bir süre sonra aracının başına gelen Gökhan Urtekin, aracının zarar gördüğünü ve sürücü kapısının yanındaki kaldırıma sprey boya ile yazılmış ‘intikam yeni başladı’ notunu okudu.

Umduğunu bulamayınca, not bırakıp gitmiş

Olaydan şaşkınlık duyduğunu ifade eden Urtekin, “Arabama baktığımda zarar verilmiş olduğunu fark ettim. Teyibi cıvatalı olduğu için zorlamış ama çalamamış. Sanırım çalacak bir şey bulamayınca arabama zarar verip, arabamdaki sprey boya ile ‘intikam yeni başladı’ diye kaldırıma yazı yazmış olabilir. Biz asgari ücretle çalışan insanlarız. Bugüne kadar kimseye kötülüğüm olmadı. Kimseyle de bir alıp veremediğim yok, kimsenin malına da zarar vermedim. Arabam kapının önünde duruyor. İşe gidip geliyorum. Kime ne zararı dokunmuş hayret ediyorum” dedi.

Özür dilemeli

Yaklaşık 2 bin lira zararının olduğunu ifade eden Urtekin, şüpheli kişinin, bir an önce zararını karşılayıp, özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili polisin incelemeleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 08:31
  1. Tekirdağ’ın Malkara ilçesi
  2. Şehit Selim Vural Caddesi
  3. Gökhan Urtekin
  4. sprey boya

YORUM YAZ

  • MuratMurat1 sa önce
    Eğer gerçekten dediğin gibiyse kardeş kaldıki birine yanlışta yaptıysan bile karşına çıkacak kanun önünde hakkını arayacak eğer adalet madur ediyorsa çıkıp hesaplaşacak ama böyle kancıkça değil erkekçe muhatabı kimse onunla yani şimdi bu vatandaş gerçekten haksız yere arabasına zarar verilip madur edilmişse adalet gereği yapanlardan kanırta kanırta çıkartacak eğer adalet onlarada ceza verimiyorsa ama esas olan dinimizin bunkonuda ne emrettiğidir ve artık ulema hoca alimler biraraya gelerek bu vb birçok olayda canı yananın madur olduğunda bunun hesabının sorulması gerektiğine dair bir orta yol bulmaları gerekmektedir dinimiz artıkdin adamı görünümlü adaletten bahsederek efendim islam burada madur olana her koşulda madur edilmeyi mübah kılıyor anlamında kötülüğü yapana tek laf etmeden madurun üzerinden merhamet etsin bağışlasın diyerek ceza tarafını görmezden gelen gerçekten mazluma ihanete çanak tutturan alçaklardan kurtulmadıkça adalet olmaz
  • hsyn2802hsyn28021 sa önce
    Maalesef ensesi kalın yada ensesi kalınların yakınları yada yalaka olmadığın sürece o araca zarar vereni bulmazlar çünkü sen mazlum halksın. Devletin umrunda olmayan halk müsveddeleriyiz. Müstahaktır bize

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