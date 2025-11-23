  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Araç park halindeki otomobilin üzerinden uçtu
Yaşam

Araç park halindeki otomobilin üzerinden uçtu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Araç park halindeki otomobilin üzerinden uçtu

Adıyaman’ın Yeşilyurt Mahallesi’nde kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarpıp inşaat alanına devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Yeşilyurt Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan kazada, E.D. yönetimindeki hafif ticari araç iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde E.D.’nin kullandığı 02 HK 110 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki 46 ACE 294 plakalı otomobile çarptı. Otomobilin üstünden uçan hafif ticari araç, inşaat alanına devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

