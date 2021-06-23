Araç muayenesi gecikme cezası ne kadar? Araç muayenesi gecikme affı çıktı mı?

2021 yılı itibariyle araçları muayeneye sokmayan araç sahipleri bazı cezalarla karşı karşıya kalabilmektedir. Yaptırımlar genellikle para cezası olarak yansımaktadır. Araç muayenelerini geciktiren araç sahipleri, muayenenin gecikme cezasının ne kadar olduğunu araştırıyor.

Araç muayenesi gecikme cezası ne kadar?

TÜVTÜRK tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş bir otomobil sahibi, 205,08 TL gecikme cezası yerine yaklaşık 14,36 TL ödeyecek. 5 yıl muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1.062,71 TL yerine 74,68 TL olacak. Düzenleme, 31 Aralık 2021'e kadar geçerli olup tüm araç modellerini kapsayacak. Ayrıca düzenlemeden 5 veya 10 yıldır muayeneye gelmeyen araçlar da faydalanabiliyor.