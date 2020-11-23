Güncel araç muayene ücretleri | Araç sahipleri güncel muayene ücretlerini merak ediyor. Peki, TÜVTÜRK araç muayene fiyatları ne kadar? | Araç muayene ücretlerine ne kadar zam yapıldı?

Araç muayene ücretleri ne kadar? | Araç muayene ücretleri ne kadar zamlandı?

Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in ortak olduğu TÜVTÜRK araç muayene işlemlerini yürütüyor. Her yıl ocak ayında araç muayene ücretlerine zam yapılıyor. 2021 araç muayene ücretlerine yüzde 9.11 oranında zam yapılması bekleniyor. Araç muayene ücretleri, muayene istasyonuna gidildiğinde sıra alma işlemleri sırasında nakit olarak ödeniyor. 2021 yılında araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi ve taksit seçeneklerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak şimdilik nakit olarak ödeniyor.

Güncel araç muayene ücretleri şöyle:

Araç muayene randevusu al

Son dönemde TÜVTÜRK isminin kullanıldığı pek çok sahte web sitesi açılmıştı. Söz konusu siteler randevu için araç sahiplerinden para talep etmiş ve milyonlarca kişiyi dolandırmışlardı. Söz konusu siteler kapatıldı. Araç muayene randevusu için kesinlikle internette ödeme yapılmıyor. İnternetten randevular ücretsiz alınıyor ve ödeme işlemi muayene istasyonlarında yapılıyor. Ayrıca TÜVTÜRK’ten 0850 222 88 88 nolu telefonla randevu alabilirsiniz.

ONLİNE ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ