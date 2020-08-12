Araç muayene süreleri uzatıldı! O ücret alınmayacak

Yeni tip koronavirüs kapsamında alınan kararlar gereği araç muayene işlemlerinin süresi 30 Eylül’e uzatıldı. Bu kapsamda araç muayene tarihi geçen kişiler 30 Eylül’e kadar gecikme halinle ceza ödemeyecek.

Bu kapsamda, muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve 17 Ağustos'a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz konusu süre 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Karar gereğince vatandaşların hakları korunacak ve araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacak. Ayrıca, bu dönemde 420 bin aracın muayene edilmesi bekleniyor.