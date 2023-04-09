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Aktüel Araç lastikleri alev alev yandı, bina sakinleri kavga etti
Aktüel

Araç lastikleri alev alev yandı, bina sakinleri kavga etti

Yeniakit Publisher
2023-04-09 20:27:00 -
Araç lastikleri alev alev yandı, bina sakinleri kavga etti

Kocaeli-Darıca'da 4 katlı binanın zemin katındaki araç lastikleri alev alev yandı. Yangının kundaklama neticesinde çıktığı iddiasıyla bina sakinleri arasında kavga çıktı.

Yangın, Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi, Ömer Seyfettin Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın zemin katında meydan geldi.

Alınan bilgiye göre, araç lastiklerinin istiflendiği, kömürlük olarak kullanılan dairede yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyüp alevlere teslim olurken, aynı yerde bulunan tüplerde de patlamalar meydana geldi. Bina sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken binanın dış cephesinde de maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan bina sakinlerinden bir şahsın, araç lastiklerinin bulunduğu daireyi kundakladığı iddia edildi. İddia üzerine apartman sakinleri arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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