  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hareketli anlar! Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymadı
PKK yerle bir ediliyor! Sınıra gönderildiler
Adanalı şehidin cenazesinde yürek yakan anlar
Bakan Varank duyurdu: Pazartesi başlıyor
Ekonomi Araç lastik etiketlerinde yeni dönem başladı
Ekonomi

Araç lastik etiketlerinde yeni dönem başladı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, araç lastiklerindeki yeni etiket uygulamasının lastik alırken doğru ve güvenli seçim yapmayı mümkün kılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 14:47:00 -
Araç lastik etiketlerinde yeni dönem başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni düzenlemesiyle araç lastiklerinde yeni etiket uygulaması bugün itibarıyla Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak yürürlüğe girdi.

Yeni uygulamayla etiketlerde lastik kategorilerinin yanı sıra yakıt tasarrufu, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü hakkında bilgiler de yer alıyor.

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle etiketlerdeki formatların değiştiğini ve etiketleme parametlerinin güncellendiğini ifade etti.

Lastik sınıfı ve kategorilerinin de sisteme eklendiğini, yeni etiketler sayesinde tedarikçi ismine, ebat bilgisine, lastik tipine ve türüne erişimin sağlanabileceğini bildiren Erkoç, şunları kaydetti:

"Ekonomik ve çevresel verimliliğinin yanı sıra sürüş güvenliği de artıracaktır. Bunların yanı sıra sürdürülebilirlik de sağlayacak uygulama, lastik alırken doğru ve güvenli seçim yapmayı mümkün kılacaktır. Böylece sürücülerimiz satın alacakları lastiklerde bilinçli bir seçim yapabilecekler."

Erkoç, yeni etiket uygulamasıyla vatandaşların lastik bilgilerine ve etiketlerin dijital formatına, karekod (QR) okutarak ulaşabileceklerini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araç alacaklar dikkat! Tarih verildi
Otomotiv

İkinci el araç alacaklar dikkat! Tarih verildi

Pandemi nedeniyle ortaya çıkan çip krizi araba fiyatlarını derinden etkileyecek. BMV, Fiat, Mercedes, Renault, Suzuki, Hyundai, Honda, Volks..
Barbaros ve Mevlana'nın ardından TRT bombayı patlattı! Tom Cruise detayı dikkat çekti
Medya

Barbaros ve Mevlana'nın ardından TRT bombayı patlattı! Tom Cruise detayı dikkat çekti

Ekrana getirdiği yapımlarla reytinglere ambargo koyan TRT, çalışmalarını sürdürdüğü Barbaros ve Mevlana projelerinin ardından bir bombayı da..
Ahmet Erdem kimdir kariyeri | Ahmet Erdem nerelidir?
Biyografi

Ahmet Erdem kimdir kariyeri | Ahmet Erdem nerelidir?

Ahmet Erdem hayatı | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bakan yardımcıları atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yard..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay