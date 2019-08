Araç kiralamada bayram havası

Bayrama bir hafta kala tüm araçlarını kiraya veren kiralama şirketleri, gelen talepten memnun kaldı. Hem yaz sezonunun etkisi hem de yurt dışından izne gelen gurbetçilerin talebini karşılamakta zorlanan esnaf, hazırlıklı olmalarına rağmen yüksek taleple karşılaştıklarını dile getirdi. Bazı illerde ise bayram nedeniyle iki farklı paket kiralama uygulamasına gidildi. Firmalar, vatandaşlara 7 ile 9 gün olarak iki seçenek sundu. Anadolu’daki illerde günlük kiralama ücretleri en düşük 150 lira olarak belirlendi. Ağırlıklı olarak ekosegment, dizel, yakıtı uygun araç grupları tercih edilirken, lüks araçlara olan rağbetin de arttığı gözlendi. Talebin artması, kayıt dışı yollardan araç kiralama işleri yapanların iştahını kabarttı. Riski göze alanların bu yolla kiralama yaptıkları da gözlendi.

Marka şirketlere talep arttı

Araç kiralama sektöründeki bayram hareketliliğini Yeni Akit’e değerlendiren Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, bir süredir yaşanan durgunluğun ardından başlayan hareketliliğin esnafa moral kaynağı olduğunu söyledi. Ayyıldız, otomotiv editörümüz Onur Yılmaz’ın sorularını cevaplandırdı.

Bayram döneminde kısa dönem araç kiralama rakamlarınız nedir?

İlk 7 ay bir çok sektörde olduğu gibi günlük kiralama sektörü açısından da durgun geçti ama nispeten stabil hale gelen ekonomik ortamın da etkisiyle Ağustos ayı başından itibaren bir toparlanma hissediliyor, bayramın da tüm sektör açısından olumlu geçtiğini gözlemliyoruz.

Bu dönemde ortalama kiralama süreleri kaç gün oluyor?

Kurban bayramı tatili döneminde bir aracın ortalama kiralama süresinin 6,4 gün olduğunu görüyoruz. Yani tüketiciler neredeyse 1 haftalık araç kiralıyor diyebiliriz.

Bugünlerde hangi segment araçlar tercih edildi?

Tüketicilerin ilk etapta B ve C segment araçları daha fazla tercih ettiğini görüyoruz. Bu araçlar arasında da yakıt tüketimi daha tasarruflu araçları kiralama eğilimindeler. Şu aşamada filomuzda doluluk oranı yüksek olduğu için diğer segmentteki araçlara da bir talep mevcut.

Ortalama günlük kiralama fiyatı ne kadar?

Ortalama 250-300 lira diyebiliriz. Kiralamaya eklenen kalemlerle bu fiyat artabiliyor.

Geçen seneki Kurban Bayramı dönemiyle kıyaslandığında, bu bayram kiralama sayıları daha mı iyi?

Geçen yıl kurban bayramı dönemine baktığımızda yüzde 86 kapasiteyle çalıştığımızı görüyoruz. Bu sene ise şu anda yüzde 70 kapasiteyle çalışıyoruz ama bayramın ikinci günü itibarıyla yüzde 85 kapasiteye çıkmayı hedefliyoruz.

Kısa dönem (GarentaDay) ve uzun dönem (GarentaPro) kiralamadaki araç sayınız nedir?

Şu anda kısa dönem kiralama sektöründe faaliyet gösteren GarentaDay markamız 3 bin 500, uzun dönem filo kiralama sektöründe faaliyet gösteren GarentaPro markamız ise 10 bin filoluk araç parkına sahip.

İstanbul dışına da çıkılabiliyor

‘’İstanbul’un 27 ilçesinde hizmet verdiğimiz MOOV by Garenta’da ise bin 300 aracımız bulunuyor’’ diyen Emre Ayyıldız, Yeni Akit okurları ile “Bu araçlarla günde ortalama üç bin defa kiralamaya ulaşıyoruz, hatta geçtiğimiz günlerde 3 bin 900 rakamını gördük. MOOV by Garenta’da, bayram dönemini de düşünerek araçlarımızla İstanbul dışına seyahat olanağı da sunmaya başladık. Yani kullanıcılar İstanbul’dan aracı kiralayıp, Türkiye’de istediği yere gidebilirler. Sadece kiralamalarını İstanbul’da sonlandırmaları gerekiyor. Akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilecek aplikasyonla çalışan MOOV by Garenta uygulamamız bugüne kadar yaklaşık 400 bin kez indirildi ve sekiz ayda neredeyse 400 bin kiralamaya imza attık’’ bilgisini de paylaştı.