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Yerel Araç duvara çarptı: 1 yaralı
Yerel

Araç duvara çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç duvara çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:27:00 -
Araç duvara çarptı: 1 yaralı

Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu, Akpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Cihan Akın yönetimindeki 02 HS 902 plakalı hafif ticari araç Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine doğru giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek duvara çarptı.

Kazada sürücü ağır yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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