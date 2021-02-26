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Yerel Araç bisiklete çarptı: 2 çocuk yaralandı
Yerel

Araç bisiklete çarptı: 2 çocuk yaralandı

Adıyaman'da hafif ticari aracın bisiklete çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 15:05:00 -
Araç bisiklete çarptı: 2 çocuk yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da Siteler Mahallesi Polis Amca İlkokulu yakınlarında T.D., idaresindeki 27 HM 119 plakalı Fiat marka hafif ticari araç yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ceren G., idaresindeki bisiklete çarptı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Ceren G., ile bisiklette bulunan İrem G., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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