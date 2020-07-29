Araç bakım servislerinde yer kalmadı

Rot-balans ayarı yapan; freni, motor yağını, elektrik aksamını, antifiriz miktarını, farları ve lastikleri kontrol eden bu servisler ile tamirhanelerde yoğunluk artıyor. Bakım bedeli, yetkili serviste aracın modeli, yaşına ve kilometresine göre bin 500 liradan başlıyor. Tamirhanelerde ise 300-400 liraya rutin bakımları yaptırmak mümkün.

Bayramda araçlarıyla yola çıkacaklara önemli uyarılar geldi. Yol masraflarını düşürecek tavsiyelerde bulunan uzmanlar, şunları kaydetti: “LPG’li araçların benzinli ve dizel taşıtlara göre yüzde 40 yakıt tasarrufu sağladığı unutulmamalı. Tabii yüksek devirde kullanılan araçların motoru yoracağı, benzin tüketimini arttıracağı bir hakikat. Bundan ötürü araçların motor devri dakikada 2 bin ila 3 bin seviyesinde tutulmalı. Yine sürat yapmanın yakıt tüketimini yukarı taşıyacağı bilinmeli, yüksek hızdan kaçınılmalı.”